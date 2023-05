Digital360 acquista un ulteriore 27,8% di Digital Sales

Digital360

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan che si pone l'obiettivo di accompagnare imprese e pubbliche amministrazioni nella comprensione e nell'attuazione della trasformazione digitale, ha siglato un, di cui aveva già acquisito il 51% a febbraio del 2022 , e sulle quali si era riservata la facoltà di esercitare una opzione di acquisto. L'incremento delle quote consentirà di spingere ulteriormente le sinergie con il gruppo, si legge in una nota.Digital Sales è unaspecializzata nelle soluzioni digitali a supporto del marketing e delle vendite B2B (), fondata dall'attuale venditore delle quote Massimo Calabrese.Ilpattuito per il 27,8% di Digital Sales è stato fissato in, che saranno pagati alla data di esecuzione, mediante l'assegnazione al venditore di 201.334 azioni ordinarie Digital360 valorizzate al prezzo di 5,35 euro ciascuna.Successivamente a tale prima cessione, Digital360 si è riservata ladi acquisto sulla residua quota del 21,2% del capitale non ancora posseduto in tre diverse tranches, acquistando il 7,07% in ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026."Con il rafforzamento della nostra quota di partecipazione in Digital Sales, vogliamo accelerare lo sviluppo di tutta l'area martech e salestech - dichiara l'- integrando ancora più efficacemente le nostre competenze e i nostri asset con il know-how di un'azienda innovativa e altamente specializzata, con la quale abbiamo già cominciato a lavorare in maniera eccellente".