Borsa, stop ordini senza limiti prezzo Digital Value e Olidata

Digital Value

Olidata

(Teleborsa) - Borsa Italiana comunica che da domani 16 ottobre 2024 e fino a successivo provvedimento sulle azioni ordinarienon sarà consentita l'immissione di ordini senza limite di prezzo.I titoli delle due società, Digital Value e Olidata, entrambi quotati a Piazza Affari, hanno chiuso rispettivamente con un calo del 10,3% e del 13,3%. Sulle azioni ha pesato la notizia di perquisizioni della Guardia di Finanza nelle sedi di Roma per presunte irregolarità in gare d'appalto di Sogei, dal Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza, dal Ministero della Difesa e dallo Stato Maggiore della Difesa.