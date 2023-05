Banca Ifis acquista Revalea da Mediobanca per 100 milioni di euro

Banca Ifis

(Teleborsa) -hanno siglato un accordo che prevede l'avvio di unanella gestione dei crediti deteriorati eper un corrispettivo diRevalea è una societàderivanti da attività di, business che non rientra più tra le attività core del Gruppo Mediobanca. Ilsuoha undi euro ed è caratterizzato da prestiti unsecured provenienti per l’89% dal settore bancario e composti per il 64% da crediti Retail e per il restante da Crediti Corporate. Al perfezionamento dell’operazione, ilchefanno parte di Revalea andrà aLa partnership ha unapoichécome operatore di riferimento nel mercato dei crediti deteriorati nele permette a, società del Gruppo Mediobanca, didi gestione e recupero.I due istituti hanno infattiche prevede che MBCredit Solutions continui ad affiancare Banca Ifis nell’attività di gestione nonché di recupero dei crediti in sofferenza e deteriorati,sugli NPL derivanti dal credito al consumo diIldell’operazione è atteso. L’operazione comporterà un miglioramento del CET1 di Mediobanca nell’ordine di 10bps e per Banca Ifis una decurtazione di circa 40bps."L’accordo è coerente con la nostra volontà di aumentare l’esposizione a business a minor assorbimento di capitale e maggior contenuto commissionale, nel rispetto del consueto approccio prudente nell’assunzione e gestione dei rischi", ha commentato, Amministratore Delegato di Mediobanca."Questa operazione suggella una partnership strategica di lungo termine con Mediobanca e rafforza la nostra leadership in un settore core per il Gruppo. L’acquisizione di Revalea testimonia la capacità di Banca Ifis di essere partner autorevole e qualificato per il sistema bancario italiano ed europeo”, dichiara, Presidente di Banca Ifis."Attraverso l’acquisizione di Revalea, Banca Ifis dimostra la propria capacità di cogliere opportunità strategiche di crescita sul mercato e di gestire operazioni con elevati livelli di complessità. Con questa transazione, mettiamo in sicurezza i target di acquisti Npl previsti dal Piano Industriale 2022-24, aumentando il nostro portafoglio di proprietà a circa 30 miliardi di euro di valore nominale e un valore contabile complessivo di 1,8 miliardi di euro e rafforziamo la nostra crescita organica con un’operazione di acquisizione significativa”, dichiara, Amministratore Delegato di Banca Ifis.