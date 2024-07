Mediobanca, Equita conferma TP e si aspetta un trimestre solido

Equita

(Teleborsa) -ha confermato aper azione ilsu, in quanto il miglioramento delle stime è compensato dallo stacco del dividendo, ribadendo anche la" in vista della pubblicazione dei risultati 4Q24 il prossimo 1° agosto. Gli analisti si aspettano un trimestre solido e coerente per raggiungere le guidance FY24.Il broker ha effettuato un, principalmente per incorporare un maggior contributo dell'utile pro-quota della partecipazione in(circa 160 milioni di euro nel 4Q), un trend leggermente più positivo sulle commissioni e sul costo del rischio."Mediobanca restain un contesto di tassi d'interesse in graduale diminuzione, poiché le attività di WM, CIB e Consumer hanno tutte un impatto positivo da questo contesto", si legge nella ricerca.