MPS colloca covered social bond per 750 milioni di euro. Ordini a 1,2 miliardi

(Teleborsa) -ha concluso con successo il collocamento di un'emissione di Social Conditional Pass Through (CPT) European Covered Bond con scadenza 6 anni (16 luglio 2030), destinata ad investitori istituzionali italiani ed esteri, per unSi tratta dellarealizzata dalla banca. L'operazione rientra nella strategia delineata dalla banca volta a consolidare l'impegno per la sostenibilità sociale ed ambientale attraverso l'ingaggio di tutte le aree di business del gruppo MPS in ambito ESG.L'emissione ha raccolto un "forte interesse" da parte di investitori italiani ed esteri - si legge in una nota - conche hanno superato la soglia dipermettendo di fissare la cedola al livello di 3,3750%, ad un prezzo di re-offer di 99,445% corrispondente ad uno spread di 65 basis points sul tasso mid swap a 6 anni, spread inferiore a quello della precedente emissione di covered bond della banca con scadenza a 5 anni.Ladella domanda evidenzia un diffuso interesse nazionale e internazionale con Italia al 36%, Regno Unito al 29% e altri paesi europei 35%.Banca Monte Dei Paschi di Siena,, LBBW,andhanno curato il collocamento in qualità diLaavverrà presso la Borsa di