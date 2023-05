Banca Ifis, Furstenberg: "Con acquisizione Revalea rafforziamo leadership nel settore NPL"

Mediobanca

Banca Ifis

(Teleborsa) - "Questa operazionedi lungo termine conin un settore core per il Gruppo".Lo ha dichiarato, Presidente di, a margine dell’ annuncio dell’acquisto da parte di Banca Ifis del 100% di Revalea , società del Gruppo Mediobanca specializzata in Npl. Banca Ifis pagherà un corrispettivo di 100 milioni di euro per rilevare la società che vanta un portafoglio di Npl di 6,8 miliardi di euro di GBV."L’acquisizione di Revalea - ha aggiunto il Presidente - testimonia laper il sistema bancario italiano ed europeo".