Banca Ifis, assemblea approva bilancio 2023 e dividendo

Banca Ifis,

(Teleborsa) - L’Assemblea degli Azionisti diriunitasi oggi in unica convocazione sotto la presidenza di Ernesto Fürstenberg Fassio, ha approvato ile la distribuzione di un, a titolo di saldo per l’esercizio 2023, di 0,90 euro per azione che si somma all’acconto da 1,2 euro per azione già deliberato in occasione della presentazione dei risultati relativi ai primi 9 mesi del 2023. In totale, per l’esercizio 2023, la Banca distribuisce 2,1 euro di dividendo per azione in circolazioneApprovata la, in sostituzione del consigliere dimissionario Sebastien Egon Fürstenberg che, in qualità di Presidente onorario, continua a partecipare alla vita societaria e consiliare nei termini di Statuto. Borri rimarrà in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio di Amministrazione attualmente in carica, ossia fino all’Assemblea chiamata a deliberare l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2024.sotto il profilo economico-finanziario, industriale e di sostenibilità, raggiungendo nuovi massimi in termini di profittabilità, con l’utile netto a 160 milioni di euro che, al netto della PPA, rappresenta il record storico per la Banca. Questi risultati sono stati accompagnati dalla capacità della Banca di generare valore per le comunità, coerentemente con l’approccio double bottom line che caratterizza il nostro modo di fare banca: creare profitto e, al contempo, valore sociale per i territori. Un approccio che si è tradotto in un aumento degli investimenti nel sociale – da 6 a 7 milioni di euro nel triennio 2022-2024 – e in oltre 30 iniziative realizzate attraverso Kaleidos, il nostro Social Impact Lab che ha l’obiettivo di sviluppare progetti a elevato impatto sociale. Forti di questi risultati, continueremo a lavorare nei prossimi mesi con l’obiettivo di creare valore per le piccole e medie imprese del nostro Paese e per tutti i nostri stakeholder”, dichiarache ci ha visti impegnati nell’ampliamento dell’offerta commerciale, nella prosecuzione del percorso di trasformazione digitale e nel consolidamento dell’acquisizione di Revalea Spa, che ci ha consentito di raggiungere con un anno d’anticipo i target fissati nel Piano Industriale 2022-24 nel campo degli Npl. Grazie al conseguimento di 160 milioni di euro di utili derivati da attività industriali e alla nuova dividend policy voluta da Ernesto Fürstenberg Fassio, nostro Presidente, abbiamo aumentato la nostra capacità di remunerazione agli azionisti, posizionandoci oggi ai vertici del mercato in termini di dividend yield. Pur in un contesto macroeconomico incerto, guardiamo con fiducia ai prossimi mesi proseguendo il percorso di sviluppo tracciato dal Piano Industriale”, dichiara