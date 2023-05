Debito pubblico, OCSE: fabbisogno e rischi di rifinanziamento in aumento

(Teleborsa) - Ilha continuato a diminuire di oltre il 20% nel 2022 rispetto ai livelli di picco durante la pandemia di COVID-19 nel 2020. Anche il debito in essere è diminuito dall'88% all'83% del PIL durante lo stesso periodo. Tuttavia, la guerra in Ucraina ha interrotto questa tendenza e l'emissione di debito dovrebbe aumentare leggermente nel 2023 poiché molti paesi hanno attuatodall'aumento dei prezzi. È quanto emerge dal Sovereign Borrowing Outlook 2023 dell'OCSE.Nonostante la generale tendenza al ribasso degli ultimi due anni, irimangono sostanzialmente elevati rispetto ai livelli pre-pandemia. Nel 2022 il fabbisogno di prestiti è stato del 43% superiore alla media 2011-2019, con un debito totale in essere di dieci punti percentuali del PIL superiore alla media nello stesso periodo. "Questo considerevole volume di debito pubblico dovrà essere", si legge nel report.L'organizzazione internazionale con sede a Parigi stima che ildi indebitamento aumenterà di circa il 6% nel 2023, per un totale di 12,9 trilioni di dollari, rispetto ai 12,2 trilioni di dollari nel 2022. Anche ildi indebitamento dovrebbe aumentare nel 2023 a 10,6 trilioni di dollari, da 10,2 trilioni di dollari nel 2022. Il debito in essere delle amministrazioni centrali dovrebbe rimanere stabile nel 2023.dell'OCSE - circa 23 trilioni di dollari -. I costi di prestito sono più che raddoppiati per i titoli sovrani dell'OCSE dal 2021, con il rendimento medio delle obbligazioni sovrane all'emissione che è passato dall'1,4% nel 2021 al 3,3% nel 2022, e sembra destinato a crescere ulteriormente nel breve termine.Di conseguenza, i paesi "affrontano une molti governi spenderanno una percentuale maggiore dei loro bilanci per il servizio del debito e potrebbero dover affrontare maggiori vincoli fiscali negli anni a venire", sottolinea l'OCSE."Il 2023 segna laper gli emittenti sovrani mentre si adattano alle nuove realtà e a un contesto di mercato in rapida evoluzione, aggravato dalle ricadute finanziarie ed economiche della guerra della Russia contro l'Ucraina", ha dichiarato il segretario generale dell'OCSESecondo il report, ladi obbligazioni delle banche centrali è in gran parte svanita, lasciando che il settore privato assorba volumi elevati di nuove emissioni e rifinanziamenti. Anche la liquidità nei mercati si è deteriorata, aumentando potenzialmente ulteriormente i costi di finanziamento e offrendo meno flessibilità ai gestori del debito.Il documento traccia anche il contributo degli emittenti sovrani nel catalizzare gli investimenti sostenibili. Lo stock totale disupera ora i 325 miliardi di dollari, il 75% dei quali è focalizzato su progetti climatici e ambientali. Mentre il valore totale delle emissioni obbligazionarie sostenibili è diminuito tra il 2021 e il 2022, il numero di paesi che emettono tali strumenti è in espansione, con dieci nuovi paesi nel 2022 e altri cinque nei primi quattro mesi del 2023. "La domanda degli investitori appare forte e questo slancio dovrebbe continuare nei prossimi anni", viene evidenziato.