USA, traiettoria del debito difficile da stabilizzare con interessi in rapida crescita

Moody's

(Teleborsa) - Deficit fiscali persistentemente elevati, aumento della spesa per interessi e flessibilità di bilancio limitata sono i principali fattori che determinano la. Lo affermain un'analisi sul tema, a pochi giorni di distanza dal declassamento del rating del paese da parte di. Lo scorso 9 maggio Scope ha confermato ildegli Stati Uniti con un, nonostante la presenza di diversi punti di forza del credito. Tra questi, l'economia resiliente, i mercati dei capitali profondi e liquidi e il primato del dollaro come valuta di riserva globale.Viene fatto notare che ilsi è ampliato al 7,3% del PIL lo scorso anno, ben al di sopra della media pre-pandemica di circa il 4,8% tra il 2015 e il 2019. Scope prevede che il deficit rimarrà elevato nel 2025, attestandosi intorno al 6,4% del PIL, con una media di circa il 7% nel periodo 2026-2030, trainato dall'aumento dei tassi di interesse e dal maggiore fabbisogno di finanziamenti per sostenere programmi di assistenza sociale come la Social Security, Medicare e i servizi pensionistici e di invalidità per i dipendenti pubblici e militari. La probabile proroga del Tax Cuts and Jobs Act del 2017, le ulteriori proposte di riduzione delle imposte, nonché l'aumento della spesa per la difesa e la sicurezza delle frontiere, aumenterà ulteriormente la pressione sulle finanze pubbliche.Il previsto aumento del rapporto debito/PIL degli Stati Uniti deriva dai persistenti deficit primari di bilancio e dagli elevati, che dovrebbero attestarsi in media intorno al 12% delle entrate tra il 2025 e il 2030. Questo dato si confronta con circa il 7% per il Regno Unito, il 5% per Francia e Belgio e solo circa il 2,5% per la Germania. Poiché la scadenza media dei titoli del Tesoro è bassa, 5,9 anni, rispetto a una media di 7,2 anni per le economie avanzate, "i tassi di interesse più elevati incidono sulle dinamiche del debito in tempi relativamente rapidi", si legge nel rapporto firmato da Eiko Sievert.Ilè elevato, attestandosi al 38% del PIL quest'anno e rimarrà tale, attestandosi in media al 34% del PIL nel periodo 2026-2030, il più alto tra tutti i debitori sovrani con rating Scope, ad eccezione del Giappone (A/Stabile).Secondo Scope, è improbabile che le proposte di riduzione dei finanziamenti discrezionali del Presidente Donald Trump per l'anno fiscale 2026, combinate con le, riducano significativamente il deficit di bilancio. Le proposte includono tagli significativi alla spesa discrezionale non destinata alla difesa, pari al 22,6%, pari a 163 miliardi di dollari. Tuttavia, con una spesa pubblica totale di 6,75 trilioni di dollari nel 2024, tali tagli rappresenterebbero solo lo 0,5% del PIL. Inoltre, le proposte didel 13% suggeriscono che la spesa discrezionale totale rimarrà sostanzialmente invariata. Inoltre, i nuovi dazi annunciati nell'aprile 2025 in occasione del "Liberation Day" potrebbero, secondo le stime della Wharton School dell'Università della Pennsylvania, generare circa 145 miliardi di dollari all'anno nel prossimo decennio (meno dello 0,5% del PIL)."Anche se si potessero individuare ulteriori risparmi riducendo le frodi e i pagamenti impropri, una riduzione significativa del deficit attraverso tagli alla spesa richiederebbe anche una riduzione delle spese obbligatorie - si legge nelle conclusioni - Tuttavia, i vincoli politici rendono tali misure improbabili. In assenza di tagli alla previdenza sociale, a Medicare o alla spesa per la difesa,senza nuove misure di aumento delle entrate, come aumenti fiscali su larga scala".