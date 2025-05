Cina, Moody's conferma rating "A1". L'outlook resta negativo

(Teleborsa) -ha confermato il suo rating sovrano sulla Cina ad "A1" mentre ha mantenuto l'outlook "negativo", citando ilegati all'evoluzione delLa valutazione, spiega l'agenzia di rating, tiene conto delle dimensioni dell'economia cinese, la sua capacità di innovazione e la crescente incidenza dei settori ad alta produttività. Tuttavia, Moody's stima che la crescita potenziale del Paeseentro il 2030, anche se accompagnata da un miglioramento della qualità dello sviluppo economico.Secondo Moody's, la decisione di mantenere l'outlook negativo è legata ai rischi strutturali e persistenti derivanti dalle tensioni commerciali tra Pechino e i suoi principali partner. La crescente incertezza sulle restrizioni alle esportazioni e sulla ristrutturazione della catena del valore della Cina potrebbe minare la transizione di Pechino verso un'economia basata sulla produttività, ostacolando al contempo gli sforzi per contenere l'aumento del debito pubblico.Rispetto a dicembre 2023, quando le prospettive furono riviste in negativo a causa del debito gravante su enti locali e su imprese statali, Moody's osserva che tali rischi sono stati mitigati grazie agli interventi strutturali del governo. Inoltre, la ristrutturazione degli strumenti di finanziamento degli enti locali (Lgfv) dovrebbe aumentare il debito pubblico a un costo relativamente basso, limitando le ripercussioni del rallentamento del settore immobiliare.Tuttavia, Moody's prevede che ilentro il 2028, rispetto al 38% circa del 2019. Tale aumento sarà in parte mitigato dalla presenza di un'ampia riserva di risparmio nazionale, di bassi tassi di interesse e di un mercato finanziario interno strettamente controllato, che garantisce una domanda interna stabile di titoli di Stato.