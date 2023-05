illimity, Intesa Sanpaolo abbassa target price e conferma Buy

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) -ha abbassato aper azione (da 10,2 euro) ilsu, gruppo bancario fondato da Corrado Passera e quotato su Euronext STAR Milan, e ha confermato laa "". Gli analisti scrivono che illimity ha registrato risultati in linea con le attese, escludendo le one-off, nel primo trimestre del 2023. Inoltre, fanno notare che, con deboli proventi da posizioni distressed chiuse, aumento del costo della raccolta e deterioramento della qualità dell'attivo (con impatto trascurabile sul costo del rischio).Nella ricerca viene sottolineato che ilsull'utile netto 2023, che è stata fissata a oltre 100 milioni di euro, rispetto ai 100 milioni di euro indicati a febbraio. Poiché Intesa Sanpaolo presume che la nuova partnership con Engineering generi un utile netto aggiuntivo di 24 milioni di euro nel 2023, gli analisti si sarebbero aspettati un aggiornamento della guidance a circa 124 milioni di euro. Maggiore chiarezza sulla guida aggiornata sarà fornita nel corso dell'anno.Il broker ha aumentato ladel 7% nel 2023 e ridotto le stime di utile netto del 13% sul 2024 e del 10% sul 2025, principalmente a causa di: anticipo dei ricavi dell'accordo con Engineering al 2023 e la rimozione del contributo annuale di 17 milioni di euro dal contratto di licenza ION nel periodo 2023-25; maggior costo del finanziamento; minor reddito da posizioni chiuse in difficoltà dopo il debole 1° trimestre 23; maggiori rettifiche su crediti in sofferenza acquistati.