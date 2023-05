Sabaf, Equita taglia target price e conferma Hold

Equita

Sabaf

(Teleborsa) -ha abbassato aper azione (da 21 euro) ilsu, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nella produzione di componenti per elettrodomestici, mantenendo ilsul titolo a "". Gli analisti spiegano che i risultati del primo trimestre 2023 di Sabaf sono stati deboli e inferiori alle attese in termini di redditività.Il management prevede un leggero miglioramento sequenziale per il, con 60 milioni di euro di vendite, in un contesto che rimane piuttosto sfidante. Un miglioramento più significativo è previsto per il, grazie alla progressiva normalizzazione della domanda, al contributo dei nuovi impianti in India e Messico e all'avvio del progetto di induction.Equita hasui ricavi del -6% a 245 milioni e l'EBITDA del -16% a 38 milioni (margine EBITDA 2023 del 15%), con EPS Adjusted ridotto del -27% a 1,14 euro.Per il, ipotizzando un contributo top-line dall'induction vicino a 10 milioni e una moderata ripresa della domanda rispetto alla velocità di uscita del secondo semestre, riduce la stima sui ricavi del -3% a 262 milioni e l'EBITDA del -7% a 45,5 milioni (margine EBITDA vicino al 18%), con un taglio dell'EPS del -13% a 1,56 euro.