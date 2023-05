Affitti sempre più cari: un mercato drogato dagli affitti brevi e dal caro mutui

(Teleborsa) -i riducono sempre più l'offerta di, facendo lievitare il prezzo degli immobili in locazione, soprattutto nelle grandi città ed in prossimità dei centri storici, tanto che per una famiglia trovare casa è diventata un'impresa. Il caro affitti dunque non colpisce solo gli studenti universitari fuori sede, ma anche le famiglie italiane, mentre si stima chevi siano(o quasi).Negli ultimi cinque anni i. Secondo una stima di Idealista.it, ildegli immobili in Italia è salitoal metro quadro, un massimo storico, registrando un. Aumenti consistenti si sono registrati nelle principali regioni e città. Il prezzo più elevato al metro quadro in(16,6 euro) e Valle d'Aosta (18,2 euro). Gli aumenti maggiori a livello percentuale si sono registrati in(+29,8%) e Calabria (+27,3%). Fra le principaliitaliane,fa segnare un prezzo di 14,2 euro al metro quadro con una crescita del 6,8% in u anno, mentreregistra un prezzo di 22 euro al metro quadro con una cresciuta del 10% annua.L'offerta sempre più scarsa di case. Nel primo trimestre 2023 l’offerta di case in locazione si è ridotta del 28,7% rispetto al 2022. Chi ha un appartamento da affittare si torva davanti ad: affittare casa ado immetterla nel ricco circuito degli, che rendono più del doppio di un canone annuale fisso. Anche perché la locazione spesso non tiene il passo cone la, fra cedolare secca e IMU, si porta via in genere gran parte dell'introito della locazione.., per molte famiglie,per una serie di ragioni: il costo crescente dei mutui che, come si sa, stanno scontando il progressivo aumento dei tassi di interesse della BCE; la disponibilità di risorse sufficienti per l'anticipo; la capienza dello stipendio; la stabilità lavorativa.La terza opzione fra la scelta dell'affitto breve e della locazione stabile è la, una opzione che sicuramente garantisce meno costi sotto forma di tasse ed un adeguamento continuo all'inflazione, ma presenta l'indubbio svantaggio di lasciare esposti i proprietari di casa al rischio morosità degli affittuari ed a lunghe e costose procedure di sfratto.