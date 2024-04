Dotstay, totale immobili in calo al 31 marzo 2024

Dotstay

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore immobiliare come operatore di relocation e property management per locazioni di medio-lungo termine, ha chiuso il primo trimestre del 2024 con 14(-2 rispetto a fine 2023 e -6 rispetto a fine 2023) e 54(-2 rispetto a fine 2023 e +34 rispetto a fine 2023), per un totale di 68 immobili (-4 rispetto a fine 2023 e +28 rispetto a fine 2023)."Il business di Dotstay si sta sempre più adattando aldi mercato degli affitti e il trend degli immobili in portafoglio lo conferma - ha commentato l'- Prosegue la linea di privilegiare gli immobili in locazione diretta rispetto a quelli in gestione immobiliare, ma più ancora stiamo puntando su servizi accessori con cui miriamo a fidelizzare l'utenza e a rappresentare per i clienti un punto di riferimento a tuttotondo"."A questo scopo abbiamo, per esempio, implementato la nostra piattaforma e, un vero e proprio maggiordomo che risponde alle esigenze dei clienti Dotstay - ha aggiunto - L'obiettivo è avvicinarci sempre più all'idea di un primo amico in città, considerando che gli utenti che hanno usufruito della piattaforma Dotstay.com negli ultimi anni provengono soprattutto dall'estero e più che il semplice trovare casa hanno bisogno di conoscere il posto, scoprendone i servizi e le abitudini".