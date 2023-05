MiC, on line bando per i piccoli musei non statali

(Teleborsa) - La Direzione generale Musei delha pubblicato un avviso per il riparto del fondo per il funzionamento dei piccoli musei, così come determinato per una dotazione di 2 milioni di euro dal Ministro della cultura, Gennaro Sangiuliano, con il decreto ministeriale n. 145/2023 e previsto dalla legge di Bilancio 2020.Lo rende noto il Ministero spiegando che possono presentare domandache siano gestiti da soggetti pubblici o da Enti del terzo settore e organizzazioni non profit, e che non sono stati destinatari, nell’ultimo biennio, di contributi o finanziamenti statali ad eccezione dei contributi di cui al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo n. 451 dell'8 ottobre 2020 e di cui al decreto del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo 28 gennaio 2021, rep. n. 62 e che siano “Piccolo museo” ai sensi del decreto n. 145/2023, dovendosi intendere per tale un’istituzione permanente aperta al pubblico, senza scopo di lucro e al servizio della società che effettua ricerche, colleziona, conserva, interpreta ed espone il patrimonio materiale e immateriale, avente entrate non superiori a 20.000 euro.Non concorrono al raggiungimento del limite di cui al primo periodo le entrate destinate alle