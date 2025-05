Fabbricando 2025: studenti protagonisti dell’innovazione STEAM

(Teleborsa) -è il concorso promosso dache, sin dal 2006, si pone l'obiettivo di favorire l’orientamento dei, acronimo per Science, Technology, Engineering, Art e Mathematics.Ideato per, Fabbricando offre ai ragazzi la possibilità di scoprire da vicino le realtà produttive del territorio, presentando progetti innovativi e inclusivi in campo ambientale, energetico, digitale, dell'automazione industriale e della comunicazione.Il concorso ha coinvolto le, suddivisi in quattro bandi. Il primo bando dedicato alle Scuole dell’Infanzia Primarie e Secondarie di Primo Grado, il secondo alle Scuole Secondarie di Secondo Grado e agli Istituti Tecnici Superiori, il terzo agli ITS Academy ed il quarto indirizzato ai corsi di studio universitari in Scienze della Formazione Primaria.In questa, con la partecipazione in totale di 768 studenti e 64 docenti. Hanno partecipato al primo bando la Scuola dell’infanzia Sammy Basso di Montenero di Bisaccia (CB), la scuola dell’Infanzia Cecilia Danieli di Buttrio (UD), la Scuola Primaria dell’IC Faedis (UD), la Scuola Secondaria di Primo Grado Manzoni di Bresso (MI), la Scuola Primaria I. Bachmann di Tarvisio (UD), la Scuola Primaria Cecilia Danieli (UD), la Scuola Secondaria di Primo Grado dell’IC Ripi (FR), la Scuola Primaria dell’IC Valle Stura di Campo Ligure (GE), la Scuola dell’Infanzia Faenza San Rocco (RA), la Scuola Secondaria di Primo Grado dell’IC di Zevio (VR), la Scuola Primaria dell’IC Pietro Mascagni di Milano, la Scuola Secondaria di Primo Grado G. Bearzi di Udine, la Scuola Primaria G. Carducci di Gorizia, la Scuola dell’Infanzia di Turriaco (GO), la Scuola Secondaria di Primo Grado Olona International School (VA), la Scuola Secondaria di Primo Grado Meucci di Torino, la Scuola Secondaria di Primo Grado IC M. Hack di Maniago (PN) con due progetti e la Scuola dell’Infanzia Case di Manzano (UD).Hanno concorso al secondo bando la Scuola Secondaria di secondo grado l’ISIS "A. Malignani" (UD), l’Istituto "D’Aronco" di Gemona (UD), l’ISIS "Mattei" di Latisana (UD), l’Istituto Salesiano "Don Bosco" del Cairo (Egitto), l’ITI "G. Bearzi" di Udine, l’Istituto di Istruzione Superiore Nicolucci Reggio di Isola del Liri (FR) e il Liceo Scientifico "A. Issel" di Finale Ligure (SV).Al terzo bando hanno partecipato l’ITS Academy Udine e l’ITS Lombardia.Il quarto bando, infine, ha visto la partecipazione di studenti universitari dell’Università degli Studi di Udine, dell’Università di Bologna, dell’Università degli Studi di Padova e dell’Università degli Studi di Torino.Gli elaborati sono stati valutati da 4 diverse commissioni esaminatrici. Per il, dedicato alle Scuole dell’Infanzia primarie e secondarie di primo grado, la commissione era costituita da Daniela Patriarca (delegata dell’Assessore regionale FVG alla Formazione e Lavoro), Camilla Benedetti (Gruppo Danieli) e Paolo De Nardo (Dirigente Scolastico del Liceo Scientifico N. Copernico di Udine). Per il, dedicato alle Scuole Secondarie di secondo grado e agli Istituti Tecnici Superiori, la commissione esaminatrice era composta da Daniela Patriarca, Marco Sortino (Università degli Studi di Udine), Rossella Rizzatto (Dirigente Scolastico del Liceo Artistico Sello di Udine) e Gianfranco Marconi (Gruppo Danieli). Componevano la commissione per il, riservato agli ITS Academy, Daniela Patriarca, Marco Sortino (docente dell’Università degli Studi di Udine), Alfonso Balsamo (Area Lavoro, Welfare, Capitale Umano di Confindustria Nazionale), Andrea Tilatti (docente dell’Università degli Studi di Udine) Alessandro Rossit (Gruppo Danieli). Infine, la commissione esaminatrice per il, indirizzato ai corsi di studio universitari in Scienze della Formazione Primaria, era composta da Daniela Patriarca, Giulia Fiorillo (Delegata dal Servizio Istruzione, Orientamento e Diritto allo Studio), Alfonso Di Leva (giornalista), Michele Marinutti (Gruppo Danieli).Per il suo ruolo formativo il Concorso ha ottenuto il Patrocinio della Regione Friuli-Venezia Giulia e dell’Università degli Studi di Udine oltre al sostegno di Confindustria e dell’Associazione ITS Italy.I progetti vincitori del Concorsopresso il Centro Ricerche di Danieli & C. Officine Meccaniche, in via Beltrame30 a Buttrio. Per l’occasione, prima della cerimonia di premiazione, i partecipanti del primo bando avranno la possibilità di visitare i reparti produttivi Danieli, mentre gli studenti che hanno partecipato al secondo, al terzo ed al quarto bando avranno l’opportunità di effettuare una visita guidata al laminatoio QWR di ABS.