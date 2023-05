Antitrust avvia istruttoria su FIGC per abuso posizione dominante

(Teleborsa) -- Federazione Italiana Giuoco Calcio, per presuntonell’organizzazione dinel settore giovanile.La Figc è il principale operatore del settore grazie aidi regolamentazione e coordinamento nell’attività del gioco calcioL’Autorità contesta alla Figcun numero significativo died i relativi dirigenti, affiliati alla Federazione,preventiva per partecipare a tornei organizzati in Campania nella stagione 2021-2022 da alcuni Enti di Promozione Sportiva (EPS).Secondo l’Antitrust, inoltre, la Figc avrebbe inserito, nei comunicati ufficiali per il Settore Giovanile e Scolastico,(stagione 2021-2022)all’organizzazione dei tornei giovanili ludico-amatoriali (stagione 2022-23), che non sembrano trovare fondamento nel Regolamento degli EPS approvato dal CONI. In particolare, le disposizioni, che hanno così minori possibilità di programmare eventi giovanili a carattere ludico-amatoriale.