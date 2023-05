Kohl's, vendite in calo nel primo trimestre. Migliora l'inventario

Kohl's

(Teleborsa) -, catena statunitense di grandi magazzini, ha registratoin calo del 3,3% a 3,4 miliardi di dollari nelnell'anno fiscale 2023 (terminato il 29 aprile 2023), con vendite comparabili in calo del 4,3%. Ilin percentuale sulle vendite nette è stato del 39,0%, con un aumento di 67 punti base.L'è stato di 14 milioni di dollari, o 0,13 dollari per azione. Ciò si confronta con un utile netto di 14 milioni di dollari, o 0,11 dollari per azione dell'anno precedente."I nostri risultati del primo trimestre sono stati in linea con le nostre aspettative e hanno rappresentato un primo passo mentre lavoriamo per guidare la performance delle vendite e degli utili a lungo termine - ha commentato il- Abbiamo fornito un'espansione del margine, nonché una. Inoltre, l'attività dei nostri negozi ha ottenuto incrementi di produttività e Sephora presso Kohl's ha continuato il suo slancio di vendite".Per l', la società si aspetta vendite nette in diminuzione tra il 2% e il 4% e un utile per azione compreso tra 2,10 e 2,70 dollari.