Unieuro, Kepler Cheuvreux vede inizio d'anno soft ma margini in miglioramento

Unieuro

(Teleborsa) - Kepler Cheuvreux ha confermato(aper azione) e(a) su, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nella distribuzione di elettronica di consumo ed elettrodomestici in Italia, in vista dei(marzo-maggio) che saranno pubblicati il 12 luglio (senza conference call, come di consueto per i risultati del primo trimestre).Come rivelato nell'outlook dell'azienda per l'anno fiscale 2024/25, la prima parte dell'anno fiscale è ancora difficile in termini di performance dei ricavi (-6,3% nell'anno fiscale 2023/24). Gli analisti si aspettano quindi che Unieuro registripari a circa 551 milioni di euro, in calo del 6,4% YOY (incluso Monclick) nonostante il contributo positivo di Covercare (59 milioni di euro nel 2022).Tuttavia, prevedono che Unieuro riporti un miglioramento sostanziale in termini di(pur rimanendo negativi) da meno 9 milioni di euro a meno 4 milioni di euro, a causa di vari fattori. In primo luogo, Unieuro ha avviato il processo di riduzione dei costi nel secondo trimestre del 2023/24, il che significa che dovrebbe avere la possibilità di perseguire efficienze in termini di spese operative. La controllata Monclick avrebbe dovuto fornire un contributo negativo all'EBIT rettificato nel primo trimestre, poiché ha generato circa meno 5,5 milioni di euro nel periodo marzo-novembre. Infine, dovrebbe esserci un effetto positivo anche dall'acquisizione di Covercare, che ha registrato un EBITDA di 11 milioni di euro nel 2022.Kepler Cheuvreux segnala il consueto(che ha rappresentato in media il 22% delle vendite negli ultimi due anni).