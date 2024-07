Piovan, Kepler Cheuvreux: trimestrale poco significativa nel contesto dell'OPA

Piovan

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nello sviluppo e produzione di sistemi di automazione dei processi produttivi per lo stoccaggio, trasporto e trattamento di polimeri, polveri plastiche e alimentari,. I conti dovrebbero essere in linea con il primo trimestre e coerenti con le stime per l'intero 2024, commentano gli analisti di, secondo cui la trimestrale sarà "" nel contesto dell' OPA annunciata a 14 euro per azione Dopo un calo deidel 6,6% a perimetro costante (escluso Nu-Vu) nel primo trimestre, il broker prevede un -7,1% nel secondo trimestre, a fronte di una base di confronto impegnativa. Includendo Nu-Vu, si aspetta che i ricavi nel secondo trimestre scendano del 2,6% su base annua a 145,1 milioni di euro. Prevede che l'scenda dell'1,9% su base annua a 21,5 milioni, con margini in aumento di 10 punti base su base annua al 14,8%. Per il primo semestre prevede un EBITDA rettificato di 37,8 milioni (+0,3% su base annua), con margini in aumento di 40 punti base su base annua al 13,4%. Escludendo una tantum positiva di 6,3 milioni di euro dalla rivalutazione al fair value di Vu (elemento non monetario) nel primo trimestre, seguendo il suo consolidamento line by line, prevede che l'nel primo semestre 2024 raggiunga i 21,1 milioni di euro, in calo del 12,6% su base annua e 12 milioni nel secondo trimestre, in calo del 19,3% su base annua. Infine, si aspetta unadi 61,2 milioni , con un miglioramento di oltre 40 milioni su base annua e leggermente in aumento rispetto a 54,4 milioni alla fine del primo trimestre, a seguito del dividendo pagato nel secondo trimestre del valore di circa 14 milioni di euro (DPS: 0,27 euro).