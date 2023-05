Armani, ricavi in aumento. Previsto rallentamento USA compensato da Cina

(Teleborsa) -ha chiuso ilconaumentati del 16,5% a 2,35 miliardi di euro, rispetto ai 2,02 miliardi di euro del 2021. I ricavi del marchio comprese le licenze hanno superato i 4,5 miliardi, mentre le vendite retail totali sono stimate in 6,5 miliardi. L'è salito del 25% a 289 milioni e l'si è portato a 202,5 milioni (+30%).Con la ripresa progressiva del turismo e l'allentamento delle restrizioni per il COVID-19, le vendite sono aumentate del 24% ine del 19,5% in. L', d'altra parte, ha risentito ancora degli estesi lockdown in Cina, tolti solo all'inizio del 2023, e ha registrato un calo del 6,3%."In un, sono orgoglioso di essere riuscito a mantenere la mia indipendenza e la stabilità del gruppo, anche grazie al lavoro e all'impegno dei miei collaboratori e dei miei dipendenti", ha commentato nella nota sui conti, presidente e AD del gruppo.Leper ilmostrano ricavi netti in aumento del 18% su base annua rispetto allo stesso periodo del 2022, confermando la crescita equilibrata tra i canali e l'aumento della redditività operativa.Nel primo trimestre glirispetto al 2022, diventando più equilibrati. L'Asia è in ripresa, registrando una crescita del 14%, mentre le vendite in Europa sono aumentate del 22%. I ricavi in America sono aumentati del 10% e il previsto rallentamento nella regione nei prossimi mesi sarà "si spera compensato dal trend positivo in Asia".