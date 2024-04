Wells Fargo, utile primo trimestre in calo con minori proventi da interessi

Wells Fargo

(Teleborsa) -, la quarta più grande banca statunitense, ha chiuso ildel 2024 con unpari a 4,62 miliardi di dollari, o 1,20 dollari per azione, in diminuzione rispetto ai 4,99 miliardi di dollari, o 1,23 dollari per azione, dell'anno precedente. Isono stati pari a 20,86 miliardi di dollari, in aumento dai 20,73 di un anno fa.Ilè diminuito dell'8%, a causa dell'impatto dei tassi di interesse più elevati sui costi di finanziamento. Ilè aumentato del 17%, guidato principalmente dal miglioramento dei risultati nelle attività affiliate di venture capital con minori svalutazioni, maggiori commissioni di investment banking, un aumento delle commissioni basate sugli asset nella gestione patrimoniale, maggiori ricavi di negoziazione nell'unità Markets.L'nel primo trimestre 2024 includeva una diminuzione del fondo svalutazione crediti derivante da immobili commerciali e prestiti automobilistici, parzialmente compensato da un maggiore fondo svalutazione per prestiti con carta di credito. La banca ha versato 284 milioni di dollari in un fondo della, prosciugato lo scorso anno dopo il fallimento di tre istituti di credito regionali."I nostri solidi risultati del primo trimestre dimostrano i- ha commentato il- Gli investimenti che stiamo effettuando in tutto il franchising hanno contribuito a maggiori ricavi rispetto al quarto trimestre poiché un aumento del noninterest income ha più che compensato un previsto calo del net interest income. I charge-offs netti sono rimasti stabili rispetto al quarto trimestre poiché le tendenze del credito sono rimaste coerenti con le performance recenti e abbiamo riacquistato 6,1 miliardi di dollari di azioni ordinarie mantenendo una forte posizione di capitale".