BCE, Lagarde: "Il 2022 anno di svolta, con duplice shock su inflazione"

(Teleborsa) - "Il 2022 è stato un anno di svolta per la politica monetaria della Bce: le prospettive di inflazione sono bruscamente cambiate, mentre due diversi tipi di shock hanno contemporaneamente colpito l'economia". È quanto evidenzia lanell'editoriale del rapporto annuale che viene presentato oggi al Parlamento europeo, con un dibattito a cui partecipa il vicepresidente Luis De Guindos."Primo, l'eurozona – ha sottolineato– aveva subito una serie senza precedenti di shock negativi sull'offerta causati dagli effetti sulle catene di approvvigionamento delle misure" restrittive imposte dei governi per il Covid. A questo si sono aggiunti gli effetti della guerra in Ucraina. Il secondo, elemento è stato "uno shock di domanda positivo innescato dalle riaperture dell'economia", con il venir meno delle restrizioni."Questo – ha detto– ha consentito alle imprese di scaricare sui prezzi al consumo i loro aumenti dei costi molto più rapidamente che in passato".Essendo relativo al 2022, il rapporto è in parte superato dagli avvenimenti che si sono verificati in questi primi cinque mesi dell'anno.