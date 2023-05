Best Buy conferma guidance dopo primo trimestre in chiaroscuro

Best Buy

(Teleborsa) -, il più grande rivenditore al dettaglio di elettronica di consumo negli Stati Uniti, ha registrato undi 9,47 miliardi di dollari neldell'anno fiscale 2024 (terminato il 29 aprile 2023), in calo rispetto ai 10,7 miliardi di dollari dello stesso periodo dello scorso anno. Lesono diminuite del 10,1%. L'si è attestato a 1,15 dollari per azione, in diminuzione rispetto agli 1,57 dollari di un anno fa.Glisi aspettavano in media, secondo dati Refinitiv, un utile per azione di 1,11 dollari per azione su ricavi per 9,52 miliardi di dollari."Oggi riportiamo risultati di vendita del primo trimestre che sono esattamente in linea con le aspettative che abbiamo condiviso a marzo e una redditività migliore del previsto, a dimostrazione della nostra", ha affermato la"Imentre continuano a gestire l'inflazione elevata e la bassa fiducia a causa di una serie di fattori - ha continuato Barry - Allo stesso tempo, nel primo trimestre, abbiamo continuato a vedere il comportamento di acquisto dei clienti rimanere relativamente coerente in termini di dati demografici e percentuale di acquisti classificati come premium".Ladi Best Buy per l', che include 53 settimane, rimane invariata rispetto allo scorso trimestre ed è la seguente: entrate da 43,8 miliardi a 45,2 miliardi di dollari; calo delle vendite comparabili dal 3,0% al 6,0%; EPS rettificato da 5,70 a 6,50 dollari.