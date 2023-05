Lavoro, von der Leyen: sì a salario minimo, equità per tutti i lavoratori

(Teleborsa) - La presidente della Commissione Ue,, ha dichiarato che "tutti devono avere la possibilità di entrare nel mercato del lavoro". "Il nostro tasso diè del 6%. È il livello più basso mai registrato: un grande successo. Ma allo stesso tempo abbiamo un tasso didel 14%. Non è possibile", ha sottolineato ieri nel suo intervento a Berlino alla"Troppesono costrette a lasciare il lavoro quando decidono di avere un figlio. Non è giusto – ha aggiunto –. Queste donne si assumono la responsabilità di une vogliono lavorare per guadagnare il reddito della famiglia. Questo è il meglio che può capitare alla nostra società. Vogliono assumersi dellel'economia ha bisogno delle loro competenze, e noi rendiamo loro la vita difficile? Ecco perché abbiamo introdotto la"Vogliamo che tutte lepossano permettersi l'assistenza all'infanzia e l'precoce per i loro figli", ha proseguito von der Leyen. "L'equità è una pietra miliare della nostra economia sociale di mercato. Non dovrebbe esistere laChiunque lavori a tempo pieno dovrebbe essere in grado di guadagnarsi da vivere. E sono molto contento che abbiamo compiuto il passo storico di approvare una direttiva europea suiÈ ora che il lavoro paghi. E il lavoro deve pagare per tutti: per uomini e donne", ha sottolineato la presidente della Commissione."Il nostro lavoro è tutt'altro che finito – ha poi affermato –. In un mondo in rapida evoluzione, dobbiamo continuare a offrirepremiando leQuesto lavoro è particolarmente impegnativo nei nuovi settori in cui lasta cambiando radicalmente le regole del gioco". Il riferimento è quello dell'utilizzo dell'all'interno delle aziende. "Abbiamo anche visto aziende che utilizzano l'intelligenza artificiale per "assumere e licenziare" i propri dipendenti. Circa un quarto - il 25% - delle aziende europee prevede di utilizzare strumenti di intelligenza artificiale per supportare i propri processi di assunzione e gli stessi strumenti possono essere utilizzati anche per i licenziamenti automatizzati", ha affermato."Nessuno dovrebbe essere licenziato a causa di unNon può essere. Abbiamo bisogno diPertanto, la risposta alle sfide che l'IA pone è prima di tutto un principio. Questo principio è chiamatoQuesto deve essere il nostro principio alla base di tutto", ha dichiarato."Ladell'è laproteggendo e responsabilizzando iÈ una promessa che i nostri genitori e nonni hanno costruito per noi. E voglio che questa promessa sia vera oggi per tutti gli europei, per i nostri figli e per i nostri nipoti. Deve essere vero per le giovani donne e gli uomini che vogliono avere figli e continuare ad avanzare nella loro carriera. Deve valere per chi ha perso il lavoro a metàe merita una nuova opportunità. Deve valere per chi ha lavorato per decenni e ora vuole andare in pensione dignitosamente – ha concluso von der Leyen –. Questo è il must assoluto, come risultato dell'economia sociale di mercato. È la promessa di un accordo equo tra, il principio fondamentale della nostra economia sociale di mercato. Non importa quale sfida ci aspetta, non importa quanto velocemente il mondo continui a cambiare intorno a noi".