Coldiretti, Censis, UE: il 70% degli italiani critica le politiche Von der Leyen

(Teleborsa) - Il, guidata dalla, distanti dai propri interessi reali, frutto di unae dagli interessi delle persone, espressione di un modello istituzionale vissuto come uno svuotamento della democrazia.Ad affermarlo èdiffusa in occasione dell’della più grande organizzazione agricola d’Italia e d’Europa, riunita a Roma con il presidente e il segretario generale,, assieme ale il, al, collegato da, all’editorialista deallo scrittore e giornalistaale alPer l’occasioneha presentato le sue proposte per un’Europa diversa, che sappia colmare il, organo non eletto che detiene ormai il monopolio legislativo, mentre il Parlamento Europeo risulta marginale e spesso ignorato. Proposte che saranno al centro della grande manifestazione in programma il prossimo 18 dicembre a Bruxelles.Lo. Un, come dimostrano l’accordo Mercosur — privo del principio di reciprocità nelle regole sulla qualità del cibo importato — o il clamoroso caso appena esploso sul glifosato.La rivista scientifica internazionaleha ritrattato dopo 25 anni lo studio che sosteneva la sicurezza dell’erbicida, cancellandolo di fatto dal corpus della letteratura scientifica. La decisione è stata motivata da "serie criticità etiche legate all’indipendenza degli autori e all’integrità accademica dei dati sulla cancerogenicità presentati".In sostanza,con la complicità di tre ricercatori che avrebbero agito come semplici prestanome, omettendo i rischi legati all’uso della sostanza.Il fatto più grave è chea sostegno della presunta sicurezza degli erbicidi a base di glifosato, nonostante i possibili effetti nocivi sulla salute dei lavoratori agricoli. La valutazione attuale dellaColdiretti, con un Consiglio UE dominato dall’asse franco-tedesco e incapace di fornire risposte unitarie alle crisi (finanziarie, migratorie, pandemica, climatica, bellica), rendendo l’Europa un "vaso di coccio" sullo scenario globale, privo di anima politica e di sovranità condivisa.L’esempio più evidente è il bilancio 2025, che. Una scelta che incontra la netta contrarietà degli italiani: il 76% ritiene che l’UE non debba tagliare fondi ad agricoltura e welfare per finanziare spese militari, secondo il Censis. Un’opinione maggioritaria in tutti i gruppi sociali e territori.Le élite tecnocratiche hanno potuto muoversi eludendo di fatto i normali canali di partecipazione democratica, protette da un’architettura istituzionale opaca e concentrate nella ricerca di consenso all’interno di una cerchia ristretta di interlocutori. Questo hae, più in generale, tra le persone e la politica, come dimostra il calo costante della partecipazione al voto."Non è solo colpa di Bruxelles, nessuno lo pensa, ma siamo di fronte a un’Europa in coma, diventata vaso di coccio sullo scenario internazionale, che ha bisogno di essere rianimata, nel suo progetto di sviluppo economico e nella sua ambizione — speriamo sempre viva — a una pace duratura", ha sottolineato il"Non abbiamo la pretesa di fornire soluzioni, ma di rappresentare bisogni diffusi e lavorare affinché siano recepiti. Tra questi non c’è il bisogno di meno Europa, ma di un’Europa diversa"."L’attuale Commissione è talmente slegata dalla realtà da non aver compreso che il cibo è un elemento strategico, che vale molto più delle armi, poiché assicura la sovranità alimentare all’intero continente — ha evidenziato il presidente di Coldiretti Ettore Prandini —, mentreÈ il segno di una totale incapacità dell’esecutivo UE di pensare da grande potenza, mentre realtà come gli USA e la Cina aumentano gli investimenti nella produzione agricola".