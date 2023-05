TIM, CONSOB: verifiche su procedure governance, non su Luciano Carta

TIM

Vivendi

(Teleborsa) - Lamonitora gli sviluppi sulladi, ma non entra nel merito dell'eventuale cooptazione di Luciano Carta, candidato sostenuto dal primo azionista"Con riferimento ad indiscrezioni apparse sulla stampa di oggi in merito a presunti interventi di vigilanza della CONSOB su TIM si precisa cherelative a TIM nell'ambito di un'attività ordinaria, svolta abitualmente sulle società quotate in Borsa", si legge in una nota della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa."Le verifiche sono mirate ad accertare il rispetto delle normative vigenti in materia di corporate governance e", viene sottolineato.Ieri è emerso che TIM ha- dopo la richiesta di alcuni consiglieri - per procedere alla cooptazione di Luciano Carta e coprire quindi la casella lasciata vuota da Arnaud de Puyfontaine.Secondo alcune indiscrezioni di stampa, la CONSOB avrebbesulla posizione del consigliere Massimo Sarmi rispetto alle votazioni del CdA sulle proposte per Netco e sulla cooptazione in CdA di Carta.