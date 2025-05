Poste, Del Fante: stiamo avanzando su diversi fronti operativi per generare sinergie con TIM

Poste Italiane

Vivendi

TIM

(Teleborsa) - "Siamo lieti di annunciare risultati molto soddisfacenti nel primo trimestre dell'anno in tutte le aree di business, con ricavi e profittabilità a livelli record, e una crescita a doppia cifra del risultato operativo (EBIT) anno su anno. Questi numeri rappresentanoe della nostra capacità di adattarci e crescere in un contesto dinamico. Restiamo fiduciosi sulla nostra capacità di raggiungere gli obiettivi del 2025 e di continuare a generare risultati solidi anche nei prossimi trimestri". Lo ha affermatodi, commentando i risultati del primo trimestre 2025 alla crescita dei ricavi del 5% anno su anno, per un totale di 3,2 miliardi - ha spiegato - Questa performance è stata trainata da un margine di interesse (NII) solido, dalla continua espansione del business dei pacchi, da una raccolta netta positiva nei prodotti di investimento e dalla crescita dell'ecosistema dei Servizi Postepay. Abbiamo registrato risultati da record in termini di redditività nel primo trimestre, con il risultato operativo (EBIT) Adjusted che si è attestato a 796 milioni, in crescita del 13% anno su anno, mentre l'utile netto ha raggiunto 597 milioni, segnando un notevole incremento pari al 19% rispetto allo scorso anno. I ricavi di Corrispondenza, Pacchi e Distribuzione sono cresciuti, sostenuti da un incremento dei ricavi dei pacchi in tutti i segmenti della clientela e da un andamento dei prodotti di corrispondenza in linea con la nostra guidance. I Servizi Finanziari hanno conseguito risultati consistenti, trainati da un margine di interesse (NII) a livelli record e da una performance commerciale solida. I Servizi Assicurativi hanno registrato una redditività robusta, sia nel comparto Investimenti e Previdenza che nel comparto Protezione. I ricavi sono cresciuti dell'11% nel trimestre, grazie a un rilascio più elevato del Contractual Service Margin (CSM) e del Risk Adjustment. L'ecosistema unico e integrato dei Servizi Postepay, per le esigenze quotidiane, continua a generare crescita in termini sia di ricavi che di redditività. La base clienti del nostro business dell'Energia è cresciuta a circa 800.000 clienti, quasi il doppio rispetto all'anno scorso"."Il bilancio di Gruppo estremamente solido sostiene la nostra nuova politica dei dividendi e rappresenta un chiaro impegno alla creazione di valore a lungo termine per i nostri stakeholder, confermato da un, equivalente a un dividendo totale di circa 970 milioni, da corrispondere agli azionisti alla fine di giugno - ha sottolineato l'AD - Questo importo determina un dividendo totale per l'intero esercizio pari a 1,4 miliardi, corrispondenti a 1,08 euro per azione"."Abbiamo sottoscritto un accordo per l'acquisizione, da, del 15% delle azioni ordinarie di- un'operazione il cui completamento è previsto nel secondo trimestre del 2025 - portando quindi la nostra partecipazione complessiva in TIM al 24,8% del capitale con diritto di voto - ha detto Del Fante - Con questo investimento strategico di lungo termine, intendiamo sostenere il consolidamento del mercato italiano delle telecomunicazioni. Stiamo. Abbiamo sottoscritto un Memorandum of Understanding con TIM per un nuovo contratto, che garantirà a Postepay l'accesso all'infrastruttura di rete mobile di TIM a partire dal 1° gennaio 2026".