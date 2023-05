Marvell Technology festeggia le previsioni ed i risultati

Marvell Technology

Nasdaq 100

produttore di circuiti integrati di comunicazione e archiviazione

indice dei titoli tecnologici USA

Marvell Technology

(Teleborsa) - Prepotente rialzo per, che mostra una salita bruciante del 29,88% sui valori precedenti.Il produttore di semiconduttori ha annunciato risultati del primo trimestre superiori alle attese ed ha fornito un outlook convincente: Marvell Technology prevede che le entrate dell'AI raddoppieranno quest'anno.Comparando l'andamento del titolo con il, su base settimanale, si nota che ilmantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +43,61%, rispetto a +3,15% dell').La tendenza di breve diè in rafforzamento con area di resistenza vista a 66,22 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 60,43. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 72,01.