New York: si concentrano le vendite su Marvell Technology

(Teleborsa) - Ribasso per il produttore di circuiti integrati di comunicazione e archiviazione, che presenta una flessione del 2,93%.

L'andamento di Marvell Technology nella settimana, rispetto al Nasdaq 100, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Marvell Technology, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 90,97 USD. Primo supporto visto a 88,35. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 87,4.

