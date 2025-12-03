Milano 17:29
43.355 0,00%
Nasdaq 17:35
25.559 +0,01%
Dow Jones 17:35
47.747 +0,57%
Londra 17:30
9.691 -0,11%
Francoforte 17:30
23.682 -0,12%

New York: su di giri Marvell Technology

Migliori e peggiori, In breve
Brilla il produttore di circuiti integrati di comunicazione e archiviazione, che passa di mano con un aumento del 7,16%.
