NB Aurora, assemblea approva bilancio 2022 e destinazione utile

(Teleborsa) - L'di, veicolo di permanent capital quotato sul segmento Euronext MIV Milane e focalizzato sugli investimenti in PMI non quotate, ha approvato la, che si è chiuso con un risultato netto pari a circa 22,2 milioni di euro e NAV pari a circa 310,3 milioni di euro.Via libera alladell'esercizio (23,669,286 euro a Riserva non distribuibile) e alla riconferma di KPMG Luxembourg qualecontabile della società per il periodo di un anno.