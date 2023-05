Terna in denaro con rialzo TP di HSBC e Bank of America

Terna

(Teleborsa) - Buona giornata per, che tratta in Borsa con un progresso dell'1,23% a 7,75 euro, attestando la performance da inizio anno a +12%. Scambi per circa 14,7 milioni.Il titolo beneficia dell'aumento del Target Price operato da alcuni analisti. HSBC ha rivisto al rialzo di 40 centesimo il prezzo obiettivo del gestore della rete, che passa da 8 a 8,4 euro per azione, mentre Bank of America lo ha alzato di 25 centesimi, portandolo da 8 a 8,25 euro per azione.In entrambi i casi, le banche d'affari hanno messo sotto i riflettori il titolo, evidenziando le opportunità di crescita del gruppo alimentate dal suo ruolo di abilitatore della transizione energetica. HSBC in particolare mantiene un giudizio "Hold" e rivede al rialzo le previsioni di crescita degli utili da qui al 2025, indicando un CAGR del 5-8% (CAGR). Bank of America invece conferma una raccomandaizone "Buy" ed una stima di crescita dell'EPS del 20% nel 2024, di riflesso ad una serie di fattori quali la crescita della RAB e l'indicizzazione all'inflazione, e nessun impatto sulle strategie derivante dal cambio del Ceo.