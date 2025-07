Terna: firmato MoU con NPC Ukrenergo con durata triennale

Terna

(Teleborsa) -, il gestore della rete elettrica nazionale guidato da, e, il Transmission System Operator ucraino, hannoLa firma è avvenuta oggi a Roma nell’ambito dellae mira a consolidare l’integrazione dell’Ucraina nel sistema elettrico paneuropeo.L’accordo, della durata di tre anni, promuove lain ambiti di reciproco interesse, tra cui la sicurezza energetica, l’innovazione tecnologica e la sostenibilità. Terna e Ukrenergo condivideranno esperienze operative nella gestione del sistema elettrico, oltre a competenze tecniche e normative, organizzando programmi di formazione congiunti e promuovendo iniziative di ricerca e sviluppo.Italia e Ucraina gestiscono due dei cinque più grandi sistemi di trasmissione elettrica in Europa per estensione complessiva delle linee elettriche e capacità installata dei trasformatori. In particolare, NPC Ukrenergo è interessata all’esperienza di Terna nell’uso di tecnologie avanzate per la trasmissione e il dispacciamento dell’energia elettrica, nonché alla digitalizzazione della rete, e può offrire a sua volta un prezioso contributo in termini di gestione delle crisi e ripristino del sistema in condizioni di emergenza.Terna e NPC Ukrenergo sono, l’associazione fondata nel 2009 che svolge un ruolo centrale nel facilitare l’interconnessione e garantire la sicurezza delle reti di trasmissione elettrica in Europa. Il Memorandum d’Intesa prevede anche un impegno congiunto nell’ambito di ENTSO-E per contribuire alla definizione delle regole e dei piani di sviluppo futuri della rete elettrica paneuropea.Per NPC Ukrenergo, rafforzare i rapporti con i principali operatori di sistema dell’UE come Terna rappresenta une la sua piena integrazione nello spazio energetico europeo.