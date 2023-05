Directa SIM, accordo con LGIM per distribuzione di ETF core e tematici

Directa SIM

(Teleborsa) - Legal & General Investment Management (), uno dei più grandi asset manager al mondo, ha siglato uncon, società attiva nel trading online e quotata su Euronext Growth Milan. Gli oltre 60.000 clienti del broker online potranno acquistare unaquotati sul segmento ETF Plus di Borsa Italiana da LGIM, per un ordine minimo di 1.000 o 2.000 euro in base all'ETF selezionato."Directa continua adper le famiglie, aggiungendo questa nuova facilitazione per investire in maniera conveniente su una gamma molto particolare di ETF ben diversificati quali quelli emessi da LGIM", ha commentato, amministratore delegato Directa SIM."Siamo molto soddisfatti della partnership siglata con Directa SIM. Si tratta infatti di un ulteriore tassello all'interno del nostroche guarda sempre più non solo al mercato istituzionale, ma anche a quello dell’intermediazione", ha dichiarato, Country Head di LGIM per l'Italia e la Spagna.