Radici Pietro, CFO SIM taglia target price e conferma Buy

Radici Pietro Industries & Brands

(Teleborsa) - CFO SIM ha abbassato aper azione (dai precedenti 2,50 euro) ilsu, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore della pavimentazione tessile di alta gamma e nei rivestimenti tessili di alto contenuto tecnologico, confermando la" sul titolo visto l'upside potenziale dell'89%.Gli analisti scrivono che i risultati dell'esercizio 2024 hanno mostrato un fatturato pressoché invariato e un EBITDA in crescita, sebbene entrambi inferiori al budget aziendale e alle stime, riflettendo principalmente unanel secondo semestre. Di conseguenza, gli. L'incasso derivante dalla vendita di una parte dello stabilimento industriale per 2,2 milioni di euro, finalizzata a gennaio 2025, ha ulteriormente consentito a Radici di raggiungere una struttura patrimoniale più equilibrata.In seguito alla pubblicazione dei risultati dell'esercizio 2024, CFO SIM ha aggiornato le stime tenendo conto di: 1) una, inferiore di mid-single-digit rispetto ai nuovi obiettivi comunicati, per tenere conto di ulteriori incertezze dovute al potenziale impatto dei dazi statunitensi e ai rischi macroeconomici, 2)per riflettere gli investimenti pianificati nel 2025 e 3) un, più allineato alle ultime dinamiche. Il risultato combinato prevede un calo medio dell'11,1% e del 22,9% delle stime su fatturato e dell'EBITDA nel periodo 2025-26, insieme a un aumento del 31,5% della PFN.