Technoprobe, famiglia Crippa completa vendita 4,20% capitale tramite ABB

Technoprobe

Mediobanca

(Teleborsa) - Laha completato con successo la, società quotata su Euronext Milan e attiva nella progettazione e produzione delle Probe Card utilizzate per il test dei semiconduttori. Le azioni vendute sono pari alsociale e sono state collocate ad un(pari a uno sconto del 6% rispetto alla chiusura di ieri), per un controvalore complessivo di 181,8 milioni di euro. La società non riceverà alcun provento dall'offerta.L'operazione è stata effettuata attraverso una procedura diriservata a investitori qualificati in Italia e istituzionali all'estero, come già annunciato ieri A seguito del completamento dell'operazione,(holding della famiglia Crippa) continua a detenere il 67,90% del capitale sociale, corrispondente a circa il 77,59% dei diritti di voto.detengono congiuntamente il 7,10% del capitale sociale, corrispondente a circa l'8,12% dei diritti di voto, mentre Stefano Felici mantiene esclusivamente l'investimento per il tramite di T-Plus S.p.A.ha agito in qualità di. Gianni & Origoni ha agito in qualità di consulente legale italiano. White & Case LLP ha agito in qualità di consulente legale internazionale.