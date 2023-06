Maire si aggiudica lavori preliminari per impianto di fertilizzanti verdi in USA

Maire

(Teleborsa) -, gruppo quotato su Euronext Milan e attivo nella trasformazione delle risorse naturali, si èper la realizzazione di unda parte di un gruppo di investitori privati. In particolare, la commessa è stata assegnata alla controllata KT-Kinetics Technology (KT), parte della business unit Integrated E&C Solutions (IE&CS).Le unità di processo nello scopo del lavoro di KT includeranno l'ammoniaca, l'urea e l'acido nitrico, per laquale prodotto finale da distribuire nel mercato locale di fertilizzanti."Siamo orgogliosi di dare il via a questo progetto innovativo che rappresenta oggi una delle più grandi iniziative di fertilizzanti verdi negli Stati Uniti, uno dei mercati più promettenti per aprire la strada ad ulteriori iniziative di decarbonizzazione su scala industriale", ha commentato l'"Le, Sustainable Technology Solutions e Integrated E&C Solutions ci hanno permesso di raggiungere un traguardo strategico, agendo come player di riferimento sia per la tecnologia che per le soluzioni di ingegneria ad alto valore aggiunto, per accelerare la transizione energetica", ha aggiunto.