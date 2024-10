Haiki+ (Innovatec), pienamente operativo il nuovo impianto di rifiuto a Lazzate

Innovatec

(Teleborsa) -, subholding di(società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nei settori dell'efficienza energetica e della sostenibilità ambientale), che sta iniziando un nuovo percorso aziendale che la porterà alla quotazione su EGM nel 2025.L'è di circae il nuovo impianto, progettato per trattare fino a 50.000 tonnellate all'anno di rifiuti non pericolosi, ha già dato lavoro a circa 40 famiglie."Questo nuovo impianto rafforza il nostro impegno nel contribuire alla riduzione dei rifiuti destinati alle discariche e termovalorizzazione, nella creazione di nuovi posti di lavoro per la comunità locale e rappresenta un passo importante verso la nostra missione di perseguire concretamente l'economia circolare", ha commentato, AD di Haiki+.