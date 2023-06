Prysmian, nuovo investimento da 120 milioni in Finlandia per aumentare produzione cavi

Prysmian

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e attiva nel settore dei sistemi in cavo per energia e telecomunicazioni, sta avviando unnel proprio stabilimento strategico di. L'investimento, che si aggiunge ai 100 milioni già stanziati nel 2022, ha l'obiettivo di incrementare la capacità produttiva di cavi sottomarini da 525 kV HVDC, supportando così la crescente domanda del mercato."Questo investimentoallocato dal gruppo per supportare la transizione energetica, i processi di elettrificazione e di digitalizzazione che richiedono l'aggiornamento delle reti elettriche e di telecomunicazione - ha dichiarato- Vale anche la pena sottolineare che questo importante piano di investimenti è possibile grazie alla solidità finanziaria e alla comprovata capacità di generazione di cassa".Prysmian prevede che il mercato globale dei cavi per la trasmissione di energia crescerà di 15 miliardi di euro entro il 2030, rispetto ai circa 8 miliardi di euro registrati nel 2022, secondo la nota. Le nuove linee di vulcanizzazione continua verticale (VCV)attuale di Pikkala di cavi sottomarini estrusi da 525 kV e di cavi CA da 400 kV entro il 2026."La nostra strategia globale si basa sullaper le tecnologie in cavo per la trasmissione di energia, uno in Nord Europa, grazie ai crescenti investimenti nell'impianto di Pikkala in Finlandia, l'altro nell'area del Mediterraneo, dove stiamo investendo circa 100 milioni di euro nell'impianto esistente di Arco Felice, a Napoli. Il terzo è l'impianto di cavi sottomarini completamente nuovo negli Stati Uniti, in Massachusetts, che servirà il mercato nordamericano ad altissimo potenziale", ha spiegato