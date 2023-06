USA, licenziamenti Challenger in crescita a maggio guidati da settore tech

(Teleborsa) - Si registra una. Secondo il rapporto Challenger, Gray & Christmas, le principali società statunitensi hanno rilevato un taglio di 80.089 posti di lavoro. Il dato rivela un aumento del 20% rispetto al mese precedente, quando si erano registrati 66.995 licenziamenti e un aumento del 287% rispetto allo stesso periodo del 2022., le aziende hanno annunciato l'intenzione di tagliare 417.500 posti di lavoro, un aumento del 315% rispetto ai 100.694 tagli annunciati nello stesso periodo dell'anno scorso. È il totale gennaio-maggio più alto dal 2020, quando furono registrati 1.414.828 tagli. Ad eccezione del 2020, è il totale più alto nei primi cinque mesi dell'anno dal 2009, quando sono stati registrati 822.282 tagli fino a maggio."La fiducia dei consumatori è scesa al minimo di sei mesi e le. Le aziende sembrano frenare le assunzioni in previsione di un rallentamento", ha affermato Andrew Challenger, esperto di lavoro e vicepresidente senior di Challenger, Gray & Christmas.Con l'eccezione di istruzione, governo, produzione industriale e servizi pubblici, quest'anno tutti i settori hanno registrato un aumento dei licenziamenti. Ilha annunciato ila maggio con 22.887, per un totale di 136.831 quest'anno, in aumento del 2.939% rispetto ai 4.503 tagli annunciati nello stesso periodo dello scorso anno. Il settore Tech ha ora annunciato il maggior numero di tagli per il settore dal 2001, quando sono stati annunciati 168.395 tagli per l'intero anno.