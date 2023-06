Partito il cargo Dragon di Space X verso la Stazione Spaziale Internazionale

(Teleborsa) - È stato lanciato dal Kennedy Space Center il cargodella. Dopo il rinvio di ieri per i forti venti la navetta senza equipaggio è partita con un razzo Falcon 9 per portare sullaun carico di oltre quattro tonnellate di rifornimenti e materiali. Fra questi, due nuovi moduli, i pannelli fotovoltaici flessibili che stanno gradualmente sostituendo i pannelli solari della Iss, ormai a fine vita.Laè la quarta della, una delle quattro della flotta della SpaceX. Una quinta navetta cargo è in fase di costruzione. L'obiettivo dell'azienda di Elon Musk è far volare ognuna delle sue navette cargo fino a 15 volte.