Space Economy: Italia all'avanguardia con nuove leggi e successo nei test del motore Zefiro 40

(Teleborsa) - La "è una priorità del governo. Abbiamo presentato una legge all'esame del parlamento che colma un vuoto regolando l'acceso allo spazio dei privati. L'Italia si conferma così, in attesa di un regolamento europeo annunciato ma non ancora realizzato". Lo ha detto ilal question time al Senato."Grande soddisfazione per ilche apre la strada al lancio in orbita del vettore VegaC dell'ESA, assemblato dall'azienda aerospaziale italiana Avio. L'Italia è sempre più protagonista nella scena spaziale europea e globale", prosegue Urso commentando il buon esito del test condotto oggi da Avio a Salto di Quirra, in Sardegna, sul motore solido Zefiro 40, secondo stadio del razzo VegaC.Lo Zefiro 40, sviluppato e prodotto da Avio nello stabilimento di Colleferro (Roma), dopo questa seconda accensione, la prima era avvenuta nel maggio scorso, ha cosìaprendo la strada al lancio di VegaC previsto entro la fine del 2024. Il lanciatore di ultima generazione VegaC raccoglierà l'eredità del Vega, garantendo all'Europa un accesso allo spazio versatile e indipendente.