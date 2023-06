Pierrel, assemblea approva raggruppamento azioni e aumento capitale

Pierrel

3M Company

(Teleborsa) - L'assemblea degli azionisti di, provider globale dell'industria farmaceutica quotato su Euronext Milan, ha deliberato di approvare ildelle azioni ordinarie Pierrel nel rapporto di 1 nuova azione ordinaria ogni 25 azioni ordinarie esistenti.Inoltre, i soci hanno approvato un, a pagamento e in via scindibile, per un importo massimo di 70 milioni di euro, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, da eseguirsi entro e non oltre il 31 dicembre 2023, mediante l'emissione di azioni ordinarie prive di valore nominale da offrirsi in opzione agli azionisti.Alla luce dellacon l'aumento di capitale, il raggruppamento sarà eseguito prima dell'inizio dell'aumento di capitale, nei tempi e secondo le modalità che saranno concordate con Borsa Italiana. Le deliberazioni approvate dall'assemblea si inseriscono nel contesto dell' operazione di acquisto di asset dal gruppo facente capo alla società statunitense