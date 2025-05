DBA Group, assemblea approva bilancio 2024 e dividendo 0,13 euro/azione

DBA Group

(Teleborsa) - L’Assemblea degli Azionisti di, società quotata sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana, riunitasi in seconda convocazione sotto la presidenza di Francesco De Bettin, ha approvato il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2024 ed ha preso atto del bilancio consolidato chiuso al 31 dicembre 2024, che chiude con valore della produzione in crescita del 3,3%ed un risultato netto di Gruppo pari a 3 milioni di euro (4 milioni nell'esercizio 2023).L’assemblea ha deliberato di destinare l’utile di esercizio pari ad Euro 1.760.432 come segue: 237.028 euro a copertura perdite esercizi precedenti; 88.022 euro a riserva legale, pari al 5% dell’utile di esercizio; distribuzione di unper complessivi 1.435.382 euro, cm data di stacco della cedola il 19 maggio 2025, record date il 20 maggio 2025 e data di pagamento a partire dal 21 maggio 2025., previa revoca dell’autorizzazione concessa dall’Assemblea del 2 maggio 2024. L’acquisto potrà essere effettuato su azioni ordinarie (interamente liberate) della Società, in una o più volte ed anche per tranches, in misura liberamente determinabile dal Consiglio di Amministrazionesociale, entro 18 mesi dalla data dell’assemblea. E’ stato fissato in 2.000.000 euro l’importo massimo, a valere sulle riserve all’uopo disponibili, utilizzabile per l’acquisto di massimo 1.151.330 azion.