ALA, assemblea approva dividendo pari a 0,75 euro per azione

ALA

(Teleborsa) - L’Assemblea degli Azionisti di, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella logistica integrata e nella distribuzione di prodotti e componentistica per l'industria aeronautica e aerospaziale, ha approvato ile ha preso atto delal 31 dicembre 2024.L’Assemblea ha deliberato di destinare l’, pari ad 13,06 milioni di euro, per 6,77 milioni a distribuzione di un dividendo pari ad 0,75 euro per azione e la restante parte, pari a 6,29 milioni di euro a riserva di utili a nuovo.L’Assemblea, inoltre, ha approvato la composizione del nuovodi ALA per gli esercizi 2025-2027, a seguito della lista presentata dall’azionista A.I.P. Italia, che detiene n. 6.662.336 azioni ordinarie, pari al 73,78% del capitale sociale. Il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 amministratori di cui uno indipendente, che rimarranno in carica per tre esercizi, ossia sino alla datadi approvazione del bilancio al 31 dicembre 2027.L’Assemblea ha poi nominato il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, confermando il Dott., e deliberato i compensi degli amministratori.