Eventi e scadenze del 6 giugno 2023

(Teleborsa) -- Il grande evento italiano dedicato alla sostenibilità, si svolge a Roma e Milano. Organizzato dal content hub tematico del Gruppo GEDI, ospiterà alcuni dei più importanti esperti e attivisti mondiali sul clima, oltre che scienziati, enti, istituzioni e un'ampia platea di aziende che presenteranno i loro progetti e investimenti- Paolo Gentiloni, commissario europeo per l'economia, riceve Giovanni Gorno Tempini, Presidente di Cassa Depositi e Prestiti- Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea, partecipa al 25° International WDR Europaforum con un videomessaggio e riceve l'EPP Group Young Members Network- Pubblicazione del Rapporto sulle condizioni finanziarie dell'Eurosistema- Evento organizzato da CNR ed ENEA dove scienziati, ricercatori e rappresentanti di amministrazioni locali, regionali e delle due maggiori istituzioni di ricerca italiane, si confronteranno sui progressi tecnologici e i risultati più rilevanti nel percorso per comprendere l'evoluzione del clima della Terra. Tra gli interventi i Presidenti di CNR e ENEA oltre a rappresentanti delle maggiori infrastrutture di ricerca europee- Parigi - Il Presidente Mattarella andrà in visita nella Repubblica Francese- Pubblica l'outlook sull'energia- Riunione di politica monetaria e annuncio tassi- L'evento annuale promosso da ABI in collaborazione con DIPO per supportare le banche e gli intermediari finanziari nella gestione dei rischi e nell'adozione di scelte organizzative più consapevoli. La XXIII edizione si svolgerà in presenza a Milano- Conti finanziari08:30 -- L'evento "Macro trends in financial markets" Spring Conference 2023 di ASSIOM FOREX, si svolge al Centro Congressi Fondazione Cariplo a Milano08:45 -- Il Presidente della Camera, Lorenzo Fontana, incontra a Montecitorio, il Presidente della Camera dei Consiglieri del Regno del Marocco e Presidente dell’Assemblea Parlamentare del Mediterraneo (PAM), Enaam Mayara09:00 -- La II edizione dell'appuntamento annuale dell'ANGI (Associazione Nazionale Giovani Innovatori), dedicato alla trasformazione digitale, si svolge a a Palazzo Mezzanotte, Milano, con la partecipazione di imprese e opinion leader. Tra gli interventi, il Ministro Pichetto Fratin, il Viceministro Valentini, i Sottosegretari Frassinetti e Morelli, l'AD di A2A, il DG Dip. Innovazione ENEA e molte altre personalità di spicco09:30 -- L'evento di Assoreti si svolge alla Luiss, a Roma. Massimo Doris, Presidente Assoreti e Alfonsino Mei, Presidente Enasarco, presentano una misura normativa a favore dei consulenti finanziari under 30. Partecipano i Sottosegretari di Stato: Claudio Durigon e Federico Freni. Presenta i risultati della ricerca per Assoreti a cura del CASMEF, Centro Arcelli per gli Studi Monetari e Finanziari della Luiss, Giorgio di Giorgio, Ordinario di Teoria e Politica Monetaria alla Luiss10:00 -- La conferenza stampa che presenterà il primo laboratorio radiofonico allestito nel cuore di un aeroporto, si svolgerà presso il Terminal 1 all'aeroporto Leonardo Da Vinci10:00 -- Le prospettive per l'economia italiana - Anni 2023/202410:00 -- Presentazione della ricerca dell'Osservatorio Export Digitale della School of Management del Politecnico di Milano. Verranno presentati i numeri del mercato e analizzato il possibile impatto dell'export digitale e delle tecnologie sulla trasformazione delle catene globali del valore10:30 -- Evento sull'evoluzione del mercato immobiliare per raccontare la partnership strategica siglata tra illimity e COIMA. Introdurranno Corrado Passera, Founder & CEO di illimity e Riccardo Catella, Founder & CEO di COIMA. L'evento si svolge a Milano15:00 -- Presentazione di "Il Rapporto sociale, bilancio dei valori e della capacità di spesa quale misura di performance nelle attività di risanamento del territorio". Intervengono, tra gli altri, il Vicepresidente della Camera, i Ministri Pichetto Fratin e Fitto, Stefano Laporta (Presidente ISPRA e SNPA) e Giuseppe Vadalà15:00 -- Workshop organizzato da Banca d'Italia e ISTAT presso il Centro Convegni "Carlo Azeglio Ciampi". Presentazione da parte di esperti e studiosi di modelli e analisi riguardanti il contributo demografico alla crescita economica italiana. All'incontro conclusivo della VI Edizione del Progetto Legalità e Merito, organizzata dall'università Luiss Guido Carli, intervengono il vice presidente Luiss, il Ministro della Giustizia, il Ministro dell'istruzione, il Vice Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura, il Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo e il Presidente Autorità Nazionale Anticorruzione15:00 -- Il Presidente della Camera, Lorenzo Fontana, incontra a Montecitorio, il Presidente del Parlamento della Repubblica di Moldova, Igor Grosu16:00 -- L'evento, organizzato da Anitec-Assinform si svolge al Centro Congressi Unione Industriali di Torino