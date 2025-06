AgriCat: oltre 100 milioni di indennizzi per eventi estremi nel 2023, 48 milioni agli agricoltori dell’Emilia-Romagna

(Teleborsa) - In merito allerelativa agli eventi catastrofali verificatisi nel 2023, primo anno di operatività del, la società precisa di aver trasmesso ad, per le successive attività di competenza, elenchi di liquidazione per un ammontare complessivo di. Tale cifra include idestinati dal legislatore al craterecolpito dagli eventi alluvionali del maggio 2023, come previsto dalla Legge 100/2023."Corre l’obbligo di sottolineare – dichiara– che, a fronte del contributo derivante dal prelievo del 3% sugli aiuti diretti versato alpari a 8,7 milioni di euro, il Fondo ha riconosciuto agli agricoltori con fascicolo aziendale in Emilia-Romagna indennizzi per oltre 48 milioni di euro. A tali importi si aggiungono quelli previsti dalla Legge 100/2023".AGRI-CAT è il soggetto gestore del Fondo Mutualistico Nazionale AgriCat, istituito dalla Legge n.?234/2021 e avviato operativamente nel 2023 nell’ambito della PAC 2023–2027. Nato conalimentata da un prelievo del 3% sui pagamenti diretti PAC e integrata con risorse FEASR per un, garantendo indennizzi per danni catastrofali da alluvioni, gelo e brina, siccità.L’obiettivo della società è, promuovendo continuità produttiva e consapevolezza del rischio tra gli agricoltori. Cogliendo l’occasione creatasi dal fare questa precisazione, AGRI-CAT conferma il proprio impegno nella gestione trasparente ed efficiente del Fondo Mutualistico Catastrofale, puntando a un dialogo continuo con le associazioni agricole, AGEA, ISMEA e gli stakeholder, per migliorare ulteriormente l’efficacia delle coperture disponibili.