Eventi e scadenze del 3 luglio 2025

Giovedì 03/07/2025

(Teleborsa) -- Pubblicazione dei verbali dell'ultima riunione di politica monetaria- Ita-coin; €-coin08:30 -- Aula Convegni del Senato - Le Commissioni riunite Esteri e Difesa Camera e la Commissione Esteri e Difesa Senato svolgono l'audizione del Vicepresidente del Consiglio e Ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, Antonio Tajani, e del Ministro della Difesa, Guido Crosetto, sugli esiti del vertice Nato svoltosi a L'Aja dal 24 al 25 giugno 202509:30 -- Auditorium della CONSOB, Roma - Incontro su "Corporate governance in Italia. Analisi sugli strumenti di potenziamento dei diritti di voto", organizzato da CONSOB, il Comitato Italiano per la Corporate Governance e Assonime. Intervengono, tra gli altri, Stefano Firpo (DG Assonime), Fabio Galli (DG Assogestioni) e Massimo Tononi (Presidente Comitato Italiano per la Corporate Governance)10:00 -- Centro Congressi Nazionale Spazio Eventi, Roma - Convegno organizzato in occasione del decimo anniversario di Utilitalia. Sarà un'occasione di confronto tra Istituzioni, stakeholder e aziende associate sull'evoluzione dei servizi pubblici di acqua, rifiuti ed energia. Tra gli interventi, i presidenti di Utilitalia, GSE, ARERA E ANCI, il ministro Foti (video intervento) e il Viceministro Gava10:30 -- Capolona, Arezzo (Via Veneto, 32) - Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, partecipa all'evento celebrativo per gli 80 anni del calzaturificio Fratelli Soldini11:00 -- Palazzo INAIL, Roma - Alla presenza del Capo dello Stato, il presidente Fabrizio D'Ascenzo illustrerà i dati sull'andamento infortunistico e tecnopatico, il bilancio delle attività svolte dall'Istituto negli ambiti dell'assicurazione, della prevenzione, della sanità, della ricerca e degli investimenti, e gli obiettivi strategici per il futuro. Saranno presenti inoltre, il ministro del lavoro, Marina Calderone, il Presidente della Camera, Lorenzo Fontana, e altre autorità11:00 -- Sede Confcommercio, Roma - Assemblea dell'Unione Italiana Vini 2025 dal titolo "Tra protezionismo, incertezza e competitività: il vino alla partita decisiva". Interverranno, tra gli altri, Paolo Castelletti (Segretario generale UIV), Lamberto Frescobaldi (Presidente UIV), i ministri Francesco Lollobrigida e Giancarlo Giorgetti, e il viceministro Valentino Valentini12:00 -- Demografia d’impresa - Anno 202312:30 -- Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, incontrerà a Palazzo Chigi, il Primo Ministro della Malesia, Anwar bin Ibrahim16:00 -- Montecitorio - Il Presidente della Camera dei Deputai, Lorenzo Fontana, incontra l'Ambasciatore della Repubblica Federale di Germania, Hans-Dieter Lucas- Chiusura anticipata della Borsa di New York