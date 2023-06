Istat vede PIL a +1,2% complice aumento consumi e frenata inflazione

(Teleborsa) -in via prudenziale. Lo conferma l', pubblicando le stime aggiornate sulle prospettive dell'economia italiana quest'anno ed il prossimo. Il PIL è atteso in crescita, seppur in rallentamento rispetto a l2022.Nel biennio di previsione, l’aumento del Pil verrebbeal netto delle scorte (+1 punti percentuali nel 2023 e +0,9 p.p. nel 2024) - segnala l'?Istituto di statistica - e dall'netta (+0,3 e +0,2 p.p.). Nel 2023, le scorte dovrebbero fornire un marginale contributo negativo -0,1 p.p. a cui ne seguirebbe uno nullo nel 2024.Quanto allo, l'Istat ricorda che "resta caratterizzato da unaper famiglie e imprese", anche se "i segnali di rallentamento dell’inflazione e il recedere delle turbolenze finanziarie" hanno convinto le banche centrali a proseguire il processo di rialzo dei tassi di interesse "con un ritmo più moderato". "Questi elementi - si sottolinea - rappresentano un freno all’economia mondiale che è attesa decelerare quest’anno per poi mostrare un maggiore dinamismo nel 2024"., in linea con l’andamento dell’attività economica, dovrebbero segnare un, che si rafforzerà l’anno successivo (+1,1%), unito ad a una diminuzione della propensione al risparmio, di riflesso all’ulterioreassociata a un gradualee al miglioramento del mercato del lavoro. Glimanterranno, rispetto alle altre componenti: 3% nel 2023 e 2% nel 2024, in decelerazione rispetto al biennio precedente., misurata in termini di unità di lavoro (ULA), segnerà una(+1,2% nel 2023 e +1% nel 2024). Il miglioramento dell’occupazione si accompagnerà a un calo del tasso di disoccupazione che scenderà al 7,9% quest’anno e al 7,7% l’anno successivo.Il percorso di r, favorito dalla discesa dei prezzi dei beni energetici e dalle politiche restrittive attuate dalle banche centrali, si rifletterà in una riduzione della dinamica del deflatore della spesa delle famiglie residenti sia nell’anno corrente (+5,7%) sia, in misura maggiore, nel 2024 (+2,6%).